Aumento bollette e telemarketing, polemiche su ddl Concorrenza

Tra i primi a denunciare i rischi degli emendamenti è stata l’associazione Consumerismo No Profit, a partire dall’adeguamento delle tariffe telefoniche all’indice dei prezzi al consumo. In realtà la possibilità è già prevista, ma non in via automatica come suggerisce l’emendamento, seppur sulla base di clausole da inserire nei contratti. Si tratterebbe di un aumento che scatterebbe ogni anno e che non verrebbe considerato come una modifica delle condizioni contrattuali. È proprio questo il punto critica: “Significa che il consumatore non avrà possibilità di recedere gratuitamente dal contratto, come prevede oggi la normativa in caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali”, denuncia Consumerismo. L’unico caso in cui sarebbe ancora possibile recedere in via gratuita dal contratto è se l’aumento per l’inflazione toccasse offerte già attive al momento dell’entrata in vigore del ddl (sempre che le offerte in questione non fossero già state modificate nei 12 mesi precedenti).

Per approfondire: Nuove bollette, solo 1 italiano su 3 si è accorto della differenza. Cosa sapere