Bonus mamme lavoratrici, come cambia il contributo nel 2026

Introduzione

Nella Manovra 2026 rimane, e, anzi, viene ampliato, il sostengo alle madri lavoratrici. Questo contributo è rivolto alle donne con due o più figli, dipendenti o autonome (ma non lavori domestiche, ndr), fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo. O fino al compimento del 18esimo se si hanno da tre figli in su. La misura però prevede anche un limite di reddito annuo: non deve essere superiore a 40mila euro. Ecco tutti i dettagli