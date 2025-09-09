Bonus asilo nido, contributo esteso anche ai micronidi: cosa sapere

Introduzione

Dal 2026 la platea interessata dal contributo per gli asili nido sarà allargata: a dirlo è l’Inps in una circolare, nella quale si specifica che l'agevolazione non riguarderà più solo gli asili nido pubblici e privati autorizzati ma anche i micronidi, che accolgono bambine e bambini tra i 3 e i 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione. Ecco cosa sapere