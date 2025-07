Bonus nido, in arrivo la scadenza per invio documenti delle rette 2024: ecco quando

Prima di tutto, va ricordato che il bonus asilo nido è un contributo che spetta per i figli di età inferiore ai 36 mesi per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. Art.3) o di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini affetti da gravi patologie croniche (c.d. Art.4).

La domanda si deve inviare esclusivamente attraverso il sito Inps tramite Spid, Cie e Cns.

L’importo del contributo viene calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (Isee minorenni) in corso di validità, si ha pertanto:

un massimo di 3.000 euro (dieci rate da massimo 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro,

(dieci rate da massimo 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro, un massimo di 2.500 euro (dieci rate da massimo 227,27 euro e una da 227,30 euro) con Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro,

(dieci rate da massimo 227,27 euro e una da 227,30 euro) con Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, un massimo di 1.500 euro (dieci rate da massimo 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: Isee minorenni oltre la già menzionata soglia di 40.000 euro, assenza di Isee minorenni, Isee con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, Isee discordante.

Il contributo massimo erogabile è determinato in base al valore dell’Isee minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità. Inoltre, è prevista una maggiorazione per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, con un minore nato dal 1° gennaio e nei quali sia già presente almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni. In tali condizioni l’importo è pari a 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,3 euro). La maggiorazione è prevista solo per i mesi in cui è presente l’Isee minorenni

Per approfondire:

Isee 2025, come richiederlo e quando va presentato per ottenere bonus e agevolazioni