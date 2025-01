Bonus asilo nido 2025, requisiti e come richiederlo

Introduzione

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato anche per quest'anno il bonus asilo nido, la misura economica pensata per sostenere le famiglie con le spese per l’iscrizione dei propri figli all’asilo nido – che sia pubblico o privato - e, nel caso di piccoli affetti da gravi patologie che non possono frequentare l’asilo, anche per l’assistenza a casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere