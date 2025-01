Bonus mamma 2025, come richiederlo: il calendario dei pagamenti

Introduzione

Il Bonus mamma è confermato anche per il 2025, ma con alcune modifiche rispetto allo scorso anno. Le lavoratrici con due o più figli potranno farne richiesta probabilmente a partire da febbraio 2025. Ma all’appello manca il decreto attuativo del ministero del Lavoro e del Mef, atteso entro fine mese, che stabilirà l’esonero contributivo per l’anno in corso. Ciò che è certo è che a differenza del 2024, la decontribuzione quest’anno sarà parziale, e non piena come lo scorso anno, sebbene non si preveda una riduzione sotto l’80%. Lo stesso decreto illustrerà anche nel dettaglio le modalità per il riconoscimento della prestazione e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate, che sono pari a 300 milioni di euro. Ma attenzione: per il 2025, il governo ha introdotto il limite di reddito di 40mila euro per accedere alla misura. Dunque, si allarga la platea ma con paletti più stringenti