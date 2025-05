Dazi interni Ue, cosa sono e perché frenano la crescita europea

"Consideriamo fondamentale, a maggior ragione in un quadro di instabilità dei mercati internazionali, che l'Europa abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confindustria a Bologna. "Basti questo dato - ha aggiunto -: secondo il Fondo monetario internazionale, il costo medio per vendere un bene tra gli Stati dell'Unione europea equivale a una tariffa di circa il 45%, rispetto al 15% stimato per il commercio interno negli Stati Uniti. Per non parlare dei servizi, dove la tariffa media stimata arriva al 110%: non può essere sostenibile"

