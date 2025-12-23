Bonus edilizi 2026, gli sconti confermati e quelli non rinnovati

Questa agevolazione è disponibile per chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dall’apposito bonus a partire dal 1° gennaio 2025.