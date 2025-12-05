Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bonus elettrodomestici disponibile per chi è in lista d’attesa: ecco come ottenerlo

Economia
©IPA/Fotogramma

Tornano disponibili circa 250mila bonus dopo che alcuni utenti che avevano ottenuto il contributo nel click day non lo hanno utilizzato nei 15 giorni successivi stabiliti dal ministero. La lista d'attesa scorre in automatico: in caso di ottenimento del bonus i richiedenti in coda riceveranno un messaggio sull'appIO

ascolta articolo

Dei 550mila voucher a disposizione per il bonus elettrodomestici, solo 300mila sono stati utilizzati: il contributo torna quindi a disposizione di chi non era riuscito ad aggiudicarsi i primi posti ed era finito in lista d’attesa. A due settimane dal click day, tutti i bonus che non sono stati utilizzati nell’arco dei 15 giorni risultano scaduti e non possono più essere usati per gli acquisti. Una buona notizia per tutte le famiglie che erano in attesa dello scorrimento della coda virtuale per ottenere il contributo economico. Per il bonus (fino a 200 euro a utente) il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 48,1 milioni di euro messi a disposizione dal 18 novembre, giorno del click day.

Come scorrere la lista

Tutti i bonus non utilizzati nei 15 giorni successivi al click day, circa 250mila, sono ora a disposizione degli utenti in lista d’attesa che, per scorrere la coda e ottenere il bonus, non devono fare altro che attendere. La lista d’attesa, come spiegato dal ministero, è stabilita dall’ordine cronologico di presentazione della domanda: per monitorare lo scorrimento è sufficiente tenere d’occhio l’appIO che, in caso si ottenimento del bonus, manderà un messaggio sul portale e accrediterà direttamente i soldi nel portafoglio virtuale dell’utente. "In questi giorni - si legge sul sito del ministero - molti utenti in lista d'attesa riceveranno una comunicazione, all'esito dei positivi controlli, con la quale verranno assegnati loro i voucher residui da spendere per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La comunicazione avverrà, a seconda dei canali utilizzati per la presentazione della domanda, tramite messaggio sull'app IO oppure tramite e-mail".

Leggi anche

Bonus psicologo, mancano graduatorie: aiuto a 7mila su 360mila domande
FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/6
Economia

Bonus mamme e congedo parentale, le novità dal 2026. Cosa sapere

Il governo Meloni prova a risollevare la natalità e a supportare la genitorialità con un pacchetto di interventi inseriti nella Legge di Bilancio 2026. Si va dagli sgravi per i datori di lavoro che assumono madri con più di tre figli, all'allungamento del periodo in cui si può usufruire dei congedi. Anche di questi temi si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 29 ottobre

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Bonus elettrodomestici disponibile per chi è in lista d’attesa

Economia

Tornano disponibili circa 250mila bonus dopo che alcuni utenti che avevano ottenuto il contributo...

Istat, vendite al dettaglio ottobre: +0,5% mese, +1,3% anno

Economia

L’aumento maggiore riguarda i prodotti di profumeria, cura della persona mentre il calo più...

Violenza sulle donne: Federmanager e il nuovo Ccnl dei dirigenti

Economia

Rafforzare nelle aziende la cultura del rispetto, affrontare la lotta alle disparità ogni giorno...

Mercato unico europeo, cos'è Esma e come mutano regole per investitori

Economia

L'obiettivo è trasferire all'Autorità europea dei mercati finanziari la supervisione di tutte le...

BasicNet dopo Woolrich compra Sundek per 33.5 milioni di euro

Economia

Il proprietario ex ceteris dei marchi Kappa, Superga e K-Way ha siglato un’intesa per rilevare il...

Economia: I più letti