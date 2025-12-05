Bonus elettrodomestici disponibile per chi è in lista d’attesa

Dei 550mila voucher a disposizione per il bonus elettrodomestici, solo 300mila sono stati utilizzati: il contributo torna quindi a disposizione di chi non era riuscito ad aggiudicarsi i primi posti ed era finito in lista d’attesa. A due settimane dal click day, tutti i bonus che non sono stati utilizzati nell’arco dei 15 giorni risultano scaduti e non possono più essere usati per gli acquisti. Una buona notizia per tutte le famiglie che erano in attesa dello scorrimento della coda virtuale per ottenere il contributo economico. Per il bonus (fino a 200 euro a utente) il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 48,1 milioni di euro messi a disposizione dal 18 novembre, giorno del click day.