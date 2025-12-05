Bonus elettrodomestici disponibile per chi è in lista d’attesa: ecco come ottenerloEconomia
Tornano disponibili circa 250mila bonus dopo che alcuni utenti che avevano ottenuto il contributo nel click day non lo hanno utilizzato nei 15 giorni successivi stabiliti dal ministero. La lista d'attesa scorre in automatico: in caso di ottenimento del bonus i richiedenti in coda riceveranno un messaggio sull'appIO
Dei 550mila voucher a disposizione per il bonus elettrodomestici, solo 300mila sono stati utilizzati: il contributo torna quindi a disposizione di chi non era riuscito ad aggiudicarsi i primi posti ed era finito in lista d’attesa. A due settimane dal click day, tutti i bonus che non sono stati utilizzati nell’arco dei 15 giorni risultano scaduti e non possono più essere usati per gli acquisti. Una buona notizia per tutte le famiglie che erano in attesa dello scorrimento della coda virtuale per ottenere il contributo economico. Per il bonus (fino a 200 euro a utente) il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 48,1 milioni di euro messi a disposizione dal 18 novembre, giorno del click day.
Come scorrere la lista
Tutti i bonus non utilizzati nei 15 giorni successivi al click day, circa 250mila, sono ora a disposizione degli utenti in lista d’attesa che, per scorrere la coda e ottenere il bonus, non devono fare altro che attendere. La lista d’attesa, come spiegato dal ministero, è stabilita dall’ordine cronologico di presentazione della domanda: per monitorare lo scorrimento è sufficiente tenere d’occhio l’appIO che, in caso si ottenimento del bonus, manderà un messaggio sul portale e accrediterà direttamente i soldi nel portafoglio virtuale dell’utente. "In questi giorni - si legge sul sito del ministero - molti utenti in lista d'attesa riceveranno una comunicazione, all'esito dei positivi controlli, con la quale verranno assegnati loro i voucher residui da spendere per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La comunicazione avverrà, a seconda dei canali utilizzati per la presentazione della domanda, tramite messaggio sull'app IO oppure tramite e-mail".
