Bonus psicologo, mancano graduatorie: aiuto a 7mila su 360mila domande

Il bonus psicologo è stato introdotto nel 2021 con il Decreto-legge 228/2021, ma è diventato operativo a luglio 2022 ed è stato poi reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2023, diventando una misura permanente. Lo scorso anno l’Inps ha ricevuto un totale di 400.505 domande, ma i fondi sono stati sufficienti solamente per erogare il bonus a poco più di 3.300 richiedenti. Resta quindi il nodo delle risorse per finanziare una misura sempre più richiesta. Il bonus, oltre a vantaggi in termini di salute psicologica, secondo uno studio del Cnop, ha infatti portato a una diminuzione dei giorni di malattia e di assenza dal lavoro con un risparmio, solo per il 2022, pari a 312 milioni di euro e si stima che si potrebbero raggiungere i 21 miliardi, pari all'1% del Pil, se il dato fosse parametrato sull'intera popolazione italiana con disturbi psicologici che necessita di terapie.