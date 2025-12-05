Bonus psicologo, mancano graduatorie: aiuto a 7mila su 360mila domande

Bonus psicologo, attesa per graduatorie. Si stimano 7mila beneficiari su 360mila domandeEconomia
Le domande hanno chiuso ormai lo scorso 15 novembre, ma la graduatoria dei beneficiari ammessi a godere del bonus psicologo ancora non è stata pubblicata. Non dovrebbe mancare troppo tempo: sono scaduti da poco (il 29 novembre) i termini per presentare richieste di correzione per omissioni o difformità nel calcolo dell’Isee, e solo adesso si è quindi passati all’istruttoria vera e propria dell’Inps per valutare tutte le domande ricevute.
Come ogni anno, c’è già chi sottolinea come il plafond complessivo per la misura, 9 milioni e mezzo di euro, sia comunque troppo esiguo per soddisfare tutte le richieste arrivate dai cittadini. Ecco cosa aspettarsi.
Bonus psicologo, troppe domande e poche risorse
Quest’anno all’Inps, secondo i calcoli dell’associazione no profit Pubblica, sono arrivate all’incirca 360mila domande per il bonus psicologo. È il segno che l’iniziativa di per sé sarebbe un successo, se non fosse che le risorse stanziate – questa è la denuncia – dovrebbero arrivare a coprire meno di 7mila domande in tutto. Lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale è molto cauto nei calcoli, arrivando a fissare a 6300 il numero complessivo di persone che potrà effettivamente beneficiare dell’aiuto.
Ordine psicologi: “5 mln di persone necessitano aiuto”
Il quadro è lo stesso dell’anno scorso e di quelli ancora precedenti. Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) stima che in Italia ci sarebbero fino a cinque milioni di persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico ma che non possono ottenerlo per motivi di tipo economico.
Come funziona il bonus psicologo 2025? Requisiti e importi
Per poter richiedere il bonus psicologo bisogna avere un Isee inferiore a 50mila euro. Di fatto è questo l’unico paletto richiesto. L'importo che si può ricevere varia in base al reddito effettivo: il massimo di 1.500 euro è riservato a chi sta sotto i 15mila euro, poi si passa a mille euro per chi è tra i 15mila e i 30mila euro e infine si scende a 500 euro per chi è tra i 30mila e i 50mila euro.
Massimo 50 euro a seduta
L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene comunque direttamente a favore del professionista: nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Come si formano le graduatorie
Pur essendoci stato un click day, nel giorno di apertura delle domande (15 settembre), le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tengono conto del valore Isee più basso. Soltanto in seconda battuta, a parità di valore Isee, si guarda poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Dove si trovano le graduatorie?
Una volta che sarà terminata la fase istruttoria – punto sul quale non c’è ancora una data precisa - le graduatorie con l’elenco dei beneficiari verranno pubblicate sul sito dell’Inps. I soggetti che vi rientreranno riceveranno una comunicazione, via SMS oppure tramite e-mail, con l’esito della propria richiesta. Se è positivo, ci sarà anche l’importo spettante e il codice univoco associato, necessario per prenotare le sessioni agevolate. I beneficiari avranno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo pubblico.
Gli effetti del bonus psicologo secondo il Cnop
Il bonus psicologo è stato introdotto nel 2021 con il Decreto-legge 228/2021, ma è diventato operativo a luglio 2022 ed è stato poi reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2023, diventando una misura permanente. Lo scorso anno l’Inps ha ricevuto un totale di 400.505 domande, ma i fondi sono stati sufficienti solamente per erogare il bonus a poco più di 3.300 richiedenti. Resta quindi il nodo delle risorse per finanziare una misura sempre più richiesta. Il bonus, oltre a vantaggi in termini di salute psicologica, secondo uno studio del Cnop, ha infatti portato a una diminuzione dei giorni di malattia e di assenza dal lavoro con un risparmio, solo per il 2022, pari a 312 milioni di euro e si stima che si potrebbero raggiungere i 21 miliardi, pari all'1% del Pil, se il dato fosse parametrato sull'intera popolazione italiana con disturbi psicologici che necessita di terapie.
Si spinge per lo psicologo di base
Si continua quindi a spingere da più parti per portare a termine il percorso del ddl che dovrebbe introdurre la figura dello psicologo di base, prevista anche nel nuovo Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale Pansm 2025-2030, già trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza Stato-Regioni. Si tratta, secondo il Cnop, di una figura indispensabile: "Il bonus psicologo è stato ed è una misura importante, nata in piena emergenza sanitaria. Oggi, però, è il momento di fare un passo in più: non possiamo limitarci a interventi straordinari, serve una risposta stabile e universale. Chiediamo servizi di psicologia accessibili e di prossimità, con lo psicologo di base nei territori, capaci di intercettare i bisogni crescenti e di garantire una presa in carico continuativa, soprattutto per i giovani", dice Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
