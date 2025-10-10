Giornata della Salute Mentale, 6% degli italiani ha sintomi depressivi

Come stanno gli italiani in fatto di salute mentale? Più del 6% degli adulti e il 9% degli over-65 accusa sintomi depressivi. Una quota che sale nelle persone che vivono in condizioni di disagio economico fino al 18% e arriva al 25% tra chi dichiara di avere molte difficoltà ad arrivare a fine mese. Sono i dati che arrivano dai sistemi di sorveglianze Passi e Passi d'Argento dell'Istituto Superiore di Sanità diffusi per la Giornata Mondiale della Salute Mentale che ogni anno si celebra il 10 ottobre. Per l'occasione, l'Iss ha reso noti anche i dati di uno studio che mostra una crescita del 20% dei ricoveri nei reparti di Psichiatria dopo la pandemia del 2020. Nel dettaglio, il monitoraggio ha mostrato che poco più di 1 italiano su 20 riferisce sintomi depressivi e percepisce compromesso il proprio benessere psicologico per una media di quasi 16 giorni nel mese. I sintomi sono generalmente più frequenti con l'avanzare dell'età, fra le donne (7%), fra le persone socialmente più svantaggiate per difficoltà economiche (18%), precarietà lavorativa (8%) o bassa istruzione (11%), fra chi vive solo (7%) e chi è affetto da patologie croniche (11%).