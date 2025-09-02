"Non c'è salute senza salute mentale", perché l'Oms lancia l'allarme

“Non c’è salute senza salute mentale”. È la convinzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sottolinea l'importanza della salute mentale come parte integrante del benessere generale. Lo fa in due report che fotografano la situazione a livello mondiale, in vista del prossimo 25 settembre, quando a New York si terrà un'importante riunione ad alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili e la promozione della salute mentale e del benessere