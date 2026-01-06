Rodrigo Blanco Calderón è una delle principali voci della letteratura venezuelana della diaspora. Da Malaga osserva gli ultimi sviluppi del suo Paese. "Gli interessi di Trump sono economici, ma se serve perché il Venezuela torni alla democrazia, allora così sia. Spero, però, che il chavismo venga del tutto smantellato. E per ora non sta accadendo". E su Machado: "La sua leadership sia politica sia morale è indiscutibile. Che il suo profilo non sia attraente per la sinistra globale ai venezuelani non importa"