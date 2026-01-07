Il ritorno al mattoncino (intelligente)

In casa Lego arriva Smart Play, dove i mattoncini diventano interattivi. Dopo anni di esperimenti digitali non troppo convincenti l'azienda danese fa il passo giusto con un ecosistema “phygital” senza schermi né app, basato su un nuovo Smart Brick con chip dedicato, sensori, suoni e luci sintetizzati in tempo reale. Un’elettronica discreta, integrata nel sistema classico dei mattoncini, che punta a innovare senza tradire la tradizione e a parlare insieme a bambini, neofiti e “kidults”