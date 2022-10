Celebrities che hanno affrontato il dibattito sui disturbi psicologici

14/21

The Mask, Ace Ventura, Il Grinch, Scemo e più scemo, The Truman Show, Bugiardo bugiardo… Quanti altri film cult hanno avuto la fortuna di avere l’attore Jim Carrey come protagonista? Tanti. Eppure, anche per lui, la fama ha avuto un prezzo altissimo. “Ho sofferto per anni di depressione – dichiarò in un’intervista al Corriere – e sono sempre stato onesto perché non è più la mia compagna costante, come un tempo. Ora non mi sento più affogare perché mi sono reso conto che è come la pioggia, ti bagna, ma non si posa abbastanza da sommergermi”.