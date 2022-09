8/17 ©Kikapress.com

Cara Delevingne ha sfondato anche nel mondo del cinema. La sua prima comparsata è del 2012 in "Anna Karenina". Con il suo ruolo in "The face of an angel", storia dedicata all'omicidio di Meredith Kercher a Perugia (2014), l'attrice conquista la nomination di miglior esordiente ai BRIT Awards

Valerian, un viaggio in un futuro inquietante con Luc Besson