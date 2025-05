Harry Styles è la quarta celebrity under 40 più ricca

Secondo il Sunday Times, Harry Styles avrebbe oggi un patrimonio stimato di 225 milioni di sterline , il che lo colloca al quarto posto tra gli under 40 più ricchi secondo il celebre magazine . L'enorme cifra guadagnata dall'artista 31enne, tre volte vincitore di un Grammy, deriva in gran parte dal suo album Harry's House e dal tour negli stadi, che ha registrato il tutto esaurito.

Harry Styles avrebbe incassato la cifra record di 872.000 sterline alla settimana, nel 2024 . I guadagni dell'ex star degli One Direction, da gennaio 2023 a marzo 2024, ammonterebbero a ben 125.000 sterline al giorno. Questo quanto riportato dal DailyMail, che cita i documenti da lui depositati per l'apertura della sua nuova società.

Harry Styles oggi

Secondo alcuni rumors, Harry Styles starebbe lavorando a nuova musica dopo aver già pubblicato tre album da solista da quando gli One Direction si sono presi una pausa nel 2016. Al contempo, si prende cura delle sue attività immobiliari. Styles possiede infatti una moltitudine di proprietà tra Londra, California e New York. Harry è anche noto per essere un appassionato d'arte: colleziona opere fin da quando aveva vent'anni, e si decice che possieda anche una stampa di Kate Moss in stile Andy Warhol.