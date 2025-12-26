Andrea e Matteo Bocelli con Snoop Dogg allo show di Natale NFL

Andrea e Matteo Bocelli, accanto alla leggenda rap Snoop Dogg, hanno portato l’Italia nel cuore della cultura pop americana durante il Netflix NFL Christmas Game Day. Tra boati, streaming globale e performance iconiche, il Natale si è trasformato in uno spettacolo planetario che intreccia sport, musica e intrattenimento

Oltre 70 milioni di persone collegate in tutto il mondo per il Netflix NFL Christmas Game Day, l’evento che ha trasformato il football americano in un palcoscenico globale. La sorpresa? Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, accolti da un boato, hanno chiuso l’Halftime Show con una versione emozionante di “White Christmas”, accanto a Snoop Dogg.

L'Italia conquista il palcoscenico NFL Non è stato solo un momento musicale, ma un vero colpo di scena. Andrea e Matteo Bocelli sono entrati in campo accolti da un boato che ha attraversato lo stadio e i social, trasformando il Christmas Game Day in un evento storico. La loro interpretazione di "White Christmas", accanto a Snoop Dogg, ha portato un tocco di eleganza italiana nel cuore della cultura pop americana. Un gesto simbolico che ha unito due mondi: il lirismo del Maestro e il groove del rap. "Portare la nostra musica in un contesto così iconico è un onore", ha dichiarato Bocelli, mentre Matteo ha aggiunto: "È stato come cantare davanti a un'unica, immensa famiglia globale".