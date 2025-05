Harry Styles a Roma per l'elezione del Papa? La foto

LE ALTRE APPARIZIONI A SORPRESA

Alcuni dettagli sembrerebbero confermare l’identità dell’ex One Direction. Non solo i baffi, che Styles ha sfoggiato negli ultimi mesi, ma anche il cappellino con la scritta “Techno is my boyfriend”, uno degli accessori preferiti dello stilista Alessandro Michele, grande amico del cantante. Ancora, gli occhiali scuri e un cappotto blu che ha già indossato in altre occasioni. Del resto, non sarebbe la prima volta che Styles viene avvistato a Roma, dove si vocifera che stia anche cercando una casa. Dalle passeggiate in bici ai giri tra le bancarelle del mercato di Porta Portese, l’artista ha girato in lungo e in largo per la città e, nel frattempo, ha acquistato una casa a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, non lontano dalla capitale.