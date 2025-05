Conclave, il film sull'elezione del Papa arriva su Sky Cinema

Il lungometraggio, vincitore dell’Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film, va in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Arriva su Sky Cinema in prima TV il film del momento, vincitore dell’Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film, CONCLAVE, in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Come un film noir degli anni Quaranta, Conclave comincia con un uomo di spalle che cammina agitato stringendo tra le mani uno zucchetto rosso. Si tratta del Cardinale e decano Thomas Lawrence. È la nostra guida in un mondo impenetrabile e sfuggente. Ed è soprattutto il porporato a cui è stato affidato l’arduo compito di organizzare l’elezione del prossimo pontefice. Dopo l'improvvisa morte di papa Gregorio XVII per un attacco di cuore, il trono della santa fede, ma pure la fede di Lawrence latita e non sarà semplice individuare tra quei 104 candidati il Vicario di Cristo in un momento così complesso per l’umanità. Perché per citare una battuta del film "nessuno sano di mente vorrebbe il papato.” (QUI LA RECENSIONE DEL FILM)

