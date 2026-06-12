Arriva il programma completo dell'edizione 2026 del Concertozzo, l'evento annuale di Elio e Le Storie Tese, ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale che si terrà il 26 e 27 giugno a Biella. A poche settimane dall'annuncio dei primi ospiti - tra cui Tony Hadley, TonyPitony, Valerio Lundini e Carlo Amleto - il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi ospiti. Tra le associazioni che animeranno Piazza Duomo ci sono, solo per citarne alcune, Pizzaut, Fondazione Istituto Rizzoli, Fondazione Apri Le Braccia, Sangabar, Birrificio 5+, L'Un e L'Aut, Sbrisolaut, Cooperativa Moolanen, Cesvi e tante Associazioni locali. Previsti i saluti saluti istituzionali del sindaco di Biella Marzio Olivero e importanti momenti di dialogo a tema disabilità, isolamento e diritti con medici, atleti ed esperti del settore. Poi concerti di musica jazz e classica e il giorno dopo, il 27 giugno, dalle 16 il Concertozzino, con una successione di set di artisti poliedrici e progetti trasversali tra musica, comicità e sperimentazione. In line up KuTso, Pepp1, COmrad, Planet Butter, La Superluna di Drone Kong (band di Nikki), Viadellironia, Sarafine e TonyPitony.