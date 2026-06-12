Elio e le Storie Tese, a Biella torna il Concertozzo annuale: ospiti e programmaMusica
A poche settimane dall'annuncio dei primi ospiti - tra cui Tony Hadley, TonyPitony, Valerio Lundini e Carlo Amleto - il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi ospiti. Il programma completo dell'edizione 2026 del Concertozzo
Arriva il programma completo dell'edizione 2026 del Concertozzo, l'evento annuale di Elio e Le Storie Tese, ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale che si terrà il 26 e 27 giugno a Biella. A poche settimane dall'annuncio dei primi ospiti - tra cui Tony Hadley, TonyPitony, Valerio Lundini e Carlo Amleto - il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi ospiti. Tra le associazioni che animeranno Piazza Duomo ci sono, solo per citarne alcune, Pizzaut, Fondazione Istituto Rizzoli, Fondazione Apri Le Braccia, Sangabar, Birrificio 5+, L'Un e L'Aut, Sbrisolaut, Cooperativa Moolanen, Cesvi e tante Associazioni locali. Previsti i saluti saluti istituzionali del sindaco di Biella Marzio Olivero e importanti momenti di dialogo a tema disabilità, isolamento e diritti con medici, atleti ed esperti del settore. Poi concerti di musica jazz e classica e il giorno dopo, il 27 giugno, dalle 16 il Concertozzino, con una successione di set di artisti poliedrici e progetti trasversali tra musica, comicità e sperimentazione. In line up KuTso, Pepp1, COmrad, Planet Butter, La Superluna di Drone Kong (band di Nikki), Viadellironia, Sarafine e TonyPitony.
A seguire il vero e proprio Concertozzo con Elio e le Storie Tese, Tony Hadley, TonyPitony, Carlo Amleto e Valerio Lundini. È il primo evento al mondo in cui l'organizzazione, la gestione e la somministrazione del cibo e delle bevande per il pubblico è affidata ad Associazioni che si occupano di disabilità fisica e di autismo. Per l'edizione 2026 i nuovi progetti che l'evento si impegnerà a sostenere sono: CasAUTentica, volto alla ristrutturazione di unità abitative autonome con spazi comuni per favorire crescita e indipendenza. Un progetto che va oltre la semplice ricerca di alloggi e mira a creare un futuro concreto per i giovani Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli (con il Fondo Do.P.O. - Donazione Protesi Ortopediche), che mira a fornire protesi ortopediche personalizzate e altamente tecnologiche, sulla base di un progetto riabilitativo adeguato, a chi ne ha bisogno, garantendo accesso a cure di alta qualità anche ai più vulnerabili.