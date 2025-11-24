Elio e le Storie Tese, torna il Concertozzo nel 2026

Appuntamento a Biella per venerdì 26 e sabato 27 giugno. Il Sindaco Marzio Olivero ha commentato: “Un evento che porta con sé non solo musica e divertimento, ma soprattutto un messaggio potente di inclusione e responsabilità sociale”
Dopo le 10.000 presenze registrate nel 2025, Elio e le Storie Tese hanno annunciato la quinta edizione del Concertozzo. L’evento unirà musica e impegno sociale. Appuntamento a Biella per venerdì 26 e sabato 27 giugno. Marzio Olivero, Sindaco della città, ha commentato: "Convinti che sarà una festa per tutti, capace di lasciare un segno concreto e positivo".
Il concertozzo, annunciata l’edizione 2026
Dibattiti, talk, stand informativi e ovviamente tanta musica. La formazione, guidata da Elio Belisari, ha annunciato la nuova edizione del Concertozzo. L’evento, ideato dal Trio Medusa, per unire impegno sociale musica, si terrà a Biella: venerdì 26 giugno in Piazza Duomo e sabato 27 giugno in Piazza Falcone. L’appuntamento si concluderà con il Concertozzino, spazio dedicato ad artisti emergenti, e il Concertozzo di Elio e le Storie Tese. PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora, sarà a capo dell’area food.
Marzio Olivero, Sindaco di Biella, ha espresso grande felicità per l’evento: “Siamo orgogliosi che Biella possa ospitare la quinta edizione del Concertozzo, un evento che porta con sé non solo musica e divertimento, ma soprattutto un messaggio potente di inclusione e responsabilità sociale. Il concerto 2026 sarà inoltre un’importante occasione per valorizzare e coinvolgere le associazioni del territorio biellese, da sempre protagoniste attive della vita sociale della nostra comunità”.
Olivero ha aggiunto: “Il coinvolgimento delle associazioni, dei ragazzi e di tutte le realtà che ogni giorno lavorano per costruire comunità più accoglienti rappresenta un valore immenso per la nostra città. Accoglieremo con entusiasmo Elio e le Storie Tese, il Trio Medusa, gli organizzatori che saranno protagonisti di queste due giornate, fra cui PizzAut che capitanerà l’area food, convinti che sarà una festa per tutti, capace di lasciare un segno concreto e positivo”.
Le prime quattro edizioni del Concertozzo, completamente sold out, hanno potuto contare sulla presenza di numerosi ospiti. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda l’evento del 2026.
Dopo il successo dell’edizione di quest’anno, il gruppo ha dichiarato: “È stato un abbraccio collettivo tra artisti, pubblico e tante associazioni straordinarie che ogni giorno rendono migliore questo mondo. Dare spazio, voce e visibilità a chi si impegna per il bene comune è stato per noi un onore e una gioia immensa. In piazza si respirava energia, sorrisi, mani tese e cuori aperti”. Infine, la formazione ha concluso: “La musica può costruire connessioni che restano, anche quando le luci del palco si spengono”.
