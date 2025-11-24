Elio e le Storie Tese, torna il Concertozzo nel 2026

Appuntamento a Biella per venerdì 26 e sabato 27 giugno. Il Sindaco Marzio Olivero ha commentato: “Un evento che porta con sé non solo musica e divertimento, ma soprattutto un messaggio potente di inclusione e responsabilità sociale”

Dopo le 10.000 presenze registrate nel 2025, Elio e le Storie Tese hanno annunciato la quinta edizione del Concertozzo . L’evento unirà musica e impegno sociale. Appuntamento a Biella per venerdì 26 e sabato 27 giugno. Marzio Olivero, Sindaco della città, ha commentato: "Convinti che sarà una festa per tutti, capace di lasciare un segno concreto e positivo".

Il concertozzo, annunciata l’edizione 2026

Dibattiti, talk, stand informativi e ovviamente tanta musica. La formazione, guidata da Elio Belisari, ha annunciato la nuova edizione del Concertozzo. L’evento, ideato dal Trio Medusa, per unire impegno sociale musica, si terrà a Biella: venerdì 26 giugno in Piazza Duomo e sabato 27 giugno in Piazza Falcone. L’appuntamento si concluderà con il Concertozzino, spazio dedicato ad artisti emergenti, e il Concertozzo di Elio e le Storie Tese. PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora, sarà a capo dell’area food.

Marzio Olivero, Sindaco di Biella, ha espresso grande felicità per l’evento: “Siamo orgogliosi che Biella possa ospitare la quinta edizione del Concertozzo, un evento che porta con sé non solo musica e divertimento, ma soprattutto un messaggio potente di inclusione e responsabilità sociale. Il concerto 2026 sarà inoltre un’importante occasione per valorizzare e coinvolgere le associazioni del territorio biellese, da sempre protagoniste attive della vita sociale della nostra comunità”.