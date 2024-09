Elio e Le Storie Tese in concerto Cremona racconta la terra dei cachi

Musica e parole, sacro e profano e l'ombra di Gigi D'Alessio. Gli Elio e Le Storie Tese hanno portato la loro visione della vita a Cremona, nella splendida cornice della piazza del Comune davanti alla maestosa chiesa di Santa Maria dell'Assunta. Poche volte, in anni e anni di concerti che si possono contare a centinaia, ho assistito a un performance live in un luogo così suggestivo. La festa sul palco inizia alle 21.30 e va avanti per due ore abbondanti. Il palco sembra che respiri grazie a un gruppo di musicisti meravigliosi e al frontman Elio, affiancato, come tradizione, da una maestosa Paola Folli. Si comincia con Unanimi e poi arriva subito La Terra dei Cachi che portarono a Sanremo nel 1996 e che mette molta melanconia perché quasi trent'anni dopo siamo ancora ostaggi villette abusive, abusi sessuali abusivi, appalti truccati, papaveri e papi, stragi impunite..."puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita". Contestualizzato il mondo in cui viviamo si viaggia festosi tra Uomini col Borsello (Ragazza che limoni da Sola) e Il Vitello dai Piedi di Balsa che gioca con i ritmi di Tuta Gold e Brividi. Servi della Gleba e La Follia della Donna sono cantate all'unisono dalla piazza e anche qui che botta (ri)ascoltare il panegirico del tatuaggetto: oggi il testo andrebbe, credo, rivisto, perché "corri, corri a farti un tatuaggetto" è la nuova normalità e non un qualcosa di distintivo che ci si fa perché "la tua amica sfoggia un tatuaggetto". Scivolando verso il finale arrivano pezzi epici quali Born to be Abramo a Tapparella che è il brano di saluto. Una sola parola per definirli: immensi!