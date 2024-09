10/14

Frenesia di Sisco racconta una storia d’amore nata in un locale, un lampo improvviso che sembra essere destinato a durare per sempre ma che poi finisce presto e nonostante ciò va comunque bene, perché in fondo si sa che le cose belle non durano per sempre

"Singolarmente", i 26 singoli usciti e da non perdere