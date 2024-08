Alma racconta le bizzarrie dell'amore in Mediterranea Esotica

Il brano nasce come un album di fotografie, per ricordare, un giorno, le emozioni di un periodo IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORGINALE DELL'ARTISTA

Giugno. L’inizio dell’estate e l’inizio di tante cose nuove che in qualche modo avvengono, a volte, in maniera inaspettata. Nuovi amici, nuove scoperte, nuova città, nuove sensazioni, nuovi profumi, nuove emozioni da vivere. Sono proprio le amiche che, a volte, ti portano a fare qualcosa che non hai voglia di fare, come andare in

discoteca a ballare dopo una giornata intensa. Ma è proprio qui che, a volte, capitano delle cose inaspettate che possono cambiare, in maniera positiva, il modo di

vivere le cose. Un sorriso bellissimo, due occhi intensi e la voglia di sentirsi desiderata, l’estate che inizia, tutto è complice di un nuovo capitolo.



Di solito, nelle mie canzoni scrivo sempre cose vere, cose che posso portare sul palco per emozionare il mio pubblico e allora, ricordo che dissi al mio produttore, Cesare Chiodo, che questa volta ero proprio dentro al pezzo prima ancora di scriverlo.

Allora, iniziai a scrivere, senza vergognarmi, senza limiti, senza se e senza ma. Volevo scrivere tutto quello che avevo capito in due giorni di lui, tutto quello che mi ha lasciato e tutto quello che avrei voluto fare.



Ma alla fine mi sono ritrovata a scrivere una canzone, chiamiamola “estiva”, perché lui è così: solare, pieno di vita, furbo e passionale...proprio come l’estate. Volevo parlare di te e l’ho fatto: un’anima anomala, libera, un incontro casuale, una forte intesa.

Il mio bisogno di sentirmi desiderata, speciale. Ma allo stesso momento mi sono resa conto che l’amore passa da strade inconsuete, a volte improbabili e altre impossibili, ma intanto uno sguardo e un sorriso possono farti dimenticare il disordine che hai dentro. La vita è ora, dobbiamo riuscire a cadere in quella trappola e a venirne fuori sempre con il sorriso e con qualcuno che ci ha lasciato un segno. A volte basta poco, anzi pochissimo.



Ho voluto scrivere questa canzone per mettere su carta e in musica delle emozioni che non provavo da molto tempo, così quando il ricordo sarà sbiadito, metterò play

e mi passeranno per la mente tutte le immagini e le sensazioni che ho provato.