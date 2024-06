13/24

Margherita Principi in Acqua racconta che non sempre scavare nel proprio passato è un’esperienza piacevole, in alcuni casi però, è necessario per riuscire a capire realmente chi siamo, individuando l’origine delle nostre paure e insicurezze. Solo in questo modo possiamo risalire al nostro io più intimo per curarlo là dove c’è stata una ferita, esorcizzando il dolore e ritrovando finalmente la versione più pura di noi stessi.