20/22

2000 Metri di Silvia Alibrani parla della fine di una storia d’amore molto intensa in cui il sentimento è talmente tanto forte che si ha la sensazione di volare, ma più si arriva in alto, più fa male la caduta. Ci sono dolore, tristezza, rabbia, nostalgia. Tante discussioni in cui si parlano lingue diverse poi arriva un momento in cui non si riconosce più l’altra persona, in cui non si è più disposti a mettersi in discussione, perché è più facile trovare scuse esterne

"Singolarmente", i 13 singoli usciti e da non perdere