"Singolarmente", i 15 singoli usciti e da non perdere

7/14

Si chiama LaFede e Burro al Karitè è il suo singolo d’esordio. Il brano cavalca l’onda degli ultimi giorni estivi per farci sentire un po’ come se fossimo ancora in vacanza, magari sdraiati ancora sotto l’ombrellone inebriati dal dolce odore delle creme solari. Viaggio inteso non solo come allontanamento dalla routine, ma anche come metafora di scoperta e di continua scommessa su se stessi: imparare così a capire come farsi scivolare addosso tutto il superfluo, un po' come se sulla nostra pelle ci fosse sempre uno strato di burro di karitè.

"Singolarmente", i 12 singoli usciti e da non perdere