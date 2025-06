Money Road, oggi la puntata 2 con il minimarket di Asia Argento

I 12 partecipanti proseguono il trekking nella giungla malese e vengono sottoposti a nuove irresistibili e costosissime tentazioni. Che vanno a intaccare il premio finale a disposizione di tutto il gruppo, ora giunto a 293.300 euro. Giovedì 5 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand. Dalle 21:30 anche in chiaro su TV8

Dopo l’esordio con più di 1 milione di spettatori in Total Audience, prosegue l’avventura di “ Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo ”, il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine. La seconda puntata è attesa per giovedì 5 giugno su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand) e in chiaro su TV8 .

A disposizione, per i 12, solo un kit per la sopravvivenza – ad esempio per i pasti hanno solo acqua, riso e fagioli - il minimo per affrontare il nuovo percorso in cui cercheranno di non cedere alle continue e irresistibili tentazioni che incontreranno. Tentazioni che possono facilitare la loro sopravvivenza, ma che ogni volta che vengono “assecondate” finiscono per intaccare il montepremi finale, che alla partenza era di 300mila euro ma è stato già decurtato nella prima puntata: al momento, i 12 partecipanti potrebbero spartirsi la cifra di 293.300 euro.

La Compagnia è composta da Alessandro, 37 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta, 53 anni, Milano, casalinga; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Francesco, 62 anni, Torino, ex dirigente; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra.

Asia Argento tentatrice

Nella seconda puntata - attesa per giovedì 5 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; dalle 21:30 anche in chiaro su TV8 - le tentazioni che spunteranno nel mezzo della giungla malese o che saranno “introdotte” da Fabio Caressa saranno tantissime. E partiranno da subito, con una tentatrice molto speciale: i partecipanti, infatti, potranno fermarsi in un minimarket aperto nel cuore della giungla e gestito da Asia Argento, che cercherà di persuadere i concorrenti ad acquistare prodotti che potrebbero dar loro benefici di varia natura, innescando così nuove discussioni nel gruppo: cedere o non cedere? Pensare a sé stessi o al bene comune?

In più, alla Compagnia si unirà un 13esimo componente, una nuova persona da sfamare e da ospitare all’interno della cordata del trekking e delle tende per la notte: Sandro, 52 anni, professore di lingue di Alessandria. Il suo obiettivo sarà farsi accettare dal gruppo per diventare membro effettivo della Compagnia, la quale avrà infatti 48 ore di tempo per decidere se accoglierlo o meno. Ora che i giorni di trekking iniziano ad aumentare, e con essi anche la stanchezza, la fame e la scarsa sopportazione del caldo micidiale, come si comporteranno i 12?