Il brano del mese è Blue Car di Adult Matters, una break up song sofferta in cui l’artista racconta la nascita e la fine della relazione con un uomo. Dalle passeggiate nei boschi fino primi baci dati in auto ascoltando Joni Mitchell; l’arrangiamento minimale della canzone culla l’ascoltatore fino a chiudersi in dissolvenza come una storia d’amore senza futuro. Tutte le altre scelte sono al secondo posto a pari merito.



SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO