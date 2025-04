Katy Perry svela la scaletta del tour durante il viaggio nello spazio

katy perry, il video del viaggio nello spazio

Katy Perry, Lauren Sánchez, Gayle King, Kerianne Flynn, Amanda Nguyen e Aisha Bowe sono le sei donne che hanno preso parte alla spedizione a bordo della navicella spaziale New Shepard della Blue Origin.

Dopo essere tornata sulla Terra, Katy Perry ha condiviso un breve filmato dell’esperienza citando il brano Wonder tratto del suo ultimo album 143: “One day when you’re older / Will you still look up in wonder?” (un giorno, quando sarai più grande, continuerai a guardare in alto meravigliandoti?). L’artista ha aggiunto: “Sto ancora realizzando questo viaggio incredibile”.

Come visibile dal filmato pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 200.000.000 di follower, la cantante ha regalato anche un’anteprima della tournée mostrando la scaletta dei brani degli attesissimi show. Stando a quanto rilanciato da JustJared, presenti canzoni tratte dal suo ultimo progetto discografico e le hit che l’hanno resa una delle più grandi popstar di sempre:

Chained to the Rhythm

Teary Eyes

Dark Horse

Teenage Dream

Unconditionally

Has a Heart

Last Friday Night

I Kissed a Girl

Harleys in Hawaii

OK