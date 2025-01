9/25 ©Getty

Jennifer Lopez è salita sul palco dei Grammy 2023 solo per pochi minuti (per premiare Styles, vincitore del premio per l'album dell'anno) ma è rimasta sotto ai riflettori per tutta la serata, complice il suo fascino esaltato da un look da ricordare. La star latina ha scelto lo stile di Gucci per la notte di Los Angeles, un abito con lo spacco, la gonna con lo strascico tutto rouches e molte applicazioni di cristallo. Il dress è stato in primo piano in tutte le foto dell'evento a cui ha partecipato insieme al marito Ben Affleck



Jennifer Lopez e Ben Affleck ai Grammy Awards 2023. FOTO