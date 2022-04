Intrattenimento, emozione, glamour e non solo: l'amore è il grande protagonista della serata evento alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas dove sono stati assegnati i premi più prestigiosi della musica e dello spettacolo. Quest'anno le coppie hanno rubato decisamente l'attenzione dei fotografi, spesso per i loro look coordinati. Ecco le più attese e più fotografate