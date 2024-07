2/12 Foto tratta dal profilo Instagram @chiaraferragni

Come Diletta Leotta, anche Chiara Ferragni ha scelto Forte dei Marmi per le sue vacanze estive. O, almeno, per parte di esse. Insieme ai suoi bambini, e all’inseparabile amico Angelo Tropea, si è regalata lunghe giornate in spiaggia e cene in location da favola. E c’è chi dice che, la sua frequente presenza in Versilia, sia dovuta ad Andrea Bisciotti, medico toscano con cui sarebbe stata vista più volte

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi con Andrea Bisciotti, il presunto nuovo fidanzato