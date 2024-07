Fedez in barca a Saint Tropez con Johnny Depp. FOTO

Continua l'estate da divo del rapper, da poco tornato single dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. L'ultimo post lo ritrae su uno yacht, in compagnia del celebre attore hollywoodiano. E c'è chi chiede se, quello nella foto, sia per davvero Johnny Depp

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, dopo le voci di un presunto flirt con Garance Authié, continua l’estate da “star di Hollywood” di Fedez. Che, in compagnia dell’ormai inseparabile cane Silvio, si sposta su jet privati e yacht tra località esclusive e mari da favola. Ed è proprio durante uno dei suoi ultimi viaggi, che il rapper ha incontrato… Johnny Depp!

Johnny Depp in barca con Fedez

La prima estate da single di Fedez è decisamente movimentata. Sui social si susseguono avvistamenti, presunti baci e fiamme attribuite. Ma l'ultimo aggiornamento è di tutt'altro livello. Federico Lucia, (non ancora legalmente) ex di Chiara Ferragni, si è regalato qualche giorno in yacht a Saint Tropez. E, tra gli scatti da lui condivisi su Instagram, ne compare uno con Johnny Depp.

Tantissimi i commenti alla foto. C'è chi, quell'incontro, lo paragona al Multiverso. Chi si chiede se sia il vero Johnny Depp. Chi invidia Silvio, per aver conosciuto il divo. E chi, come Fabio Rovazzi, scherza: "Non si rubano le statue da Madame Tussauds".

Il retroscena di quell'incontro, ovviamente, non è dato saperlo. Ciò che è certo è che Johnny Depp nei giorni scorsi è stato in Italia, al concerto-evento di Andrea Bocelli e poi su un altro yacht, questa volta in compagnia di Will Smith. E che, da Saint Tropez, Fedez se n'è già andato. Ora si trova in una gigantesca villa in Sardegna. Con lui c'è il rapper Taxi-B ("campione di tattoo", lo definisce Fedez nelle sue stories). Ci sono i figli, come dimostra la storia con la vocina di Vittoria, che l'ha svegliato la mattina allle 8.00 per chiedergli di comprare una cuccia per Silvio. E, presumibilmente, ci sono gli amici di cui negli ultimi giorni ama circondarsi.