Addio a Dave Allen, storico bassista dei Gang of Four. Aveva 69 anni

Dave Allen, bassista e membro fondatore del gruppo britannico Gang of Four, è morto all’età di 69 anni. A comunicarlo sono stati Jon King e Hugo Burnham, rispettivamente cantante e batterista della band, che hanno ricordato il musicista con parole commosse. "È con il cuore spezzato ma pieno che condividiamo la notizia che Dave Allen, il nostro vecchio compagno di musica, amico e musicista brillante, è morto sabato mattina. Era a casa con la sua famiglia", ha dichiarato Burnham. L’artista soffriva da tempo di demenza mista precoce.

Una vita nella musica e nella sperimentazione

Nato a Kendal il 23 dicembre 1955, Allen entrò nei Gang of Four nel 1976, poco dopo la fondazione del gruppo, sostituendo il bassista Dave Wolfson. Il suo contributo fu fondamentale per il sound del loro album d’esordio Entertainment! (1979), considerato una pietra miliare del post-punk. Lasciò la band nel 1981 per fondare gli Shriekback, e nel corso della sua carriera collaborò anche con Elastic Purejoy, Low Pop Suicide, King Swamp e Faux Hoax. Negli ultimi anni si era dedicato al settore della tecnologia musicale, lavorando per Beats Music e Apple Music.