Mission: Impossible - The Final Reckoning svelerà un enigma della saga

L’attesa per Mission: Impossible - The Final Reckoning, l'ultimo capitolo della saga action che vede protagonista assoluto Tom Cruise, è elevatissima. E uno dei tanti motivi per cui gli spettatori aspettano con ansia il momento in cui potranno godersi la pellicola nelle sale cinematografiche è che forse verrà finalmente svelato un enigma dell'epopea dominata da Ethan Hunt, un mistero che dura da ben 19 anni.

Si tratta di un quesito degno di una sfinge, qualcosa che in quasi due decenni non è mai stato svelato: quello del “rabbit’s foot”, in italiano “piede di coniglio”, un oggetto misterioso comparso per la prima volta in Mission: Impossible III del 2006 e i cui significato e origine non sono mai stati chiariti. Sembra che questa sia la volta buona… Della serie: meglio tardi che mai.



Se già nel novembre 2024 i media statunitensi avevano iniziato a parlare dello scioglimento di uno dei misteri più longevi di Mission: Impossible, primo tra tutti il sito web Screen Rent, è nelle ultime ore che il piede di coniglio è tornato a essere grande protagonista dei discorsi in rete dei “missionimpossible-fili”, ossia i cinefili amanti della serie cinematografica d’azione tra le più celebri della settima arte.

Infatti negli ultimi giorni sui profili ufficiali dei social network del film Mission: Impossible è stata nuovamente tirata in ballo la storia del piede di coniglio.



Da ciò che promettono tra le righe i produttori dell'ultimo capitolo della saga, il nuovo film sembra voler far luce su un particolare che è stato trascurato per molti anni. Un enigma che ha continuato a tormentare i fan della saga, lasciando tanti interrogativi senza risposta.

