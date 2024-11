Mission: Impossible 8, il trailer del film con Tom Cruise

È uscito il teaser trailer ufficiale di Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning, l’ottavo capitolo della saga action più celebre che ci sia.

Tom Cruise, alias Ethan Hunt, torna a esaltare i fan nelle prime immagini piene d'azione, condivise nelle scorse ore da Paramount. E il titolo dell'ottavo film della serie cinematografica è stato finalmente rivelato (già ieri, lunedì 11 novembre, Tom Cruise stesso l'aveva "spoilerato" sui social), insieme al primo trailer che vi mostriamo qui sotto, nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Dunque è The Final Reckoning il titolo ufficiale di Mission: Impossible 8, che era inizialmente previsto come “Parte Due” del film Dead Reckoning uscito nel 2023. L’uscita è programmata per il 23 maggio 2025.

In origine la pellicola sarebbe dovuta uscire nel 2022, ma è stata rimandata più volte prima a causa della pandemia di Covid e poi per via dello sciopero degli attori SAG-AFTRA.

Cruise ha rivelato il titolo e ha mostrato un primo poster ieri lunedì 11 novembre 2024, accompagnando il suo post sui social con la didascalia: "Ogni scelta ci ha portato fino a qui".

Potete guardare il teaser trailer ufficiale di Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning nel video che trovate in fondo a questo articolo e anche nella clip posta in alto.