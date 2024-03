Mission: Impossible 8, Tom Cruise corre per le strade di Londra

Strade chiuse nella City per permettere alla star statunitense e alla sua troupe di effettuare le riprese nei luoghi più iconici. Nel seguito del fortunato Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 i fan ritroveranno un Ethan Hunt più in forma che mai

Tom Cruise corre in tutti i suoi film e lo stesso attore, ormai consapevole di essere famoso e amato anche per la sua impareggiabile verve action, sta al gioco al punto da averlo scritto nella sua biografia in testa ai suoi profili social ufficiali.

Per non smentire la sua fama, e per tenere alto il livello di adrenalina nella ormai iconica saga Mission: Impossible, la star americana è stata sorpresa in una corsa scattante sul set del capitolo otto della serie, immagini che, come è logico, sono diventate già virali.

Cosa possiamo intuire della nuova avventura con protagonista Ethan Hunt? A chi starà sfuggendo questa volta l'agente segreto dell'IMF? Per scoprirlo occorrerà aspettare il 21 maggio 2025, nuova data di uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning parte 2, che in origine doveva uscire il 28 giugno 2024.

Le foto virali sul set di Londra Dopo aver fatto parlare di sé per aver essere arrivato sul set di Londra a bordo di un elicottero - mezzo che Cruise non si fa scrupolo di pilotare da solo - la star di Mission: Impossibile è tornata coi pedi per terra per girare altre scene dell'action thriller le cui vicende sono rimaste in sospeso con la prima parte di Mission: Impossible - Dead Reckoning, nei cinema lo scorso luglio (LEGGI LA RECENSIONE).

Lo sciopero delle maestranze di Hollywood, che ha ritardato notevolmente le riprese del capitolo ottavo della saga che va avanti dal 1996, non ha comportato una riduzione dell'impegno del sessantunenne che, ora che ha siglato un nuovo contratto che gli permetterà di lavorare in una posizione privilegiata con Warner Bros. inizierà probabilmente una nuova fase, più prolifica, della sua carriera.

Nelle immagini rubate sul set di Londra e condivise online, Cruise corre sul ponte di Westminster a gran velocità. In completo formale ma senza cravatta, la star è apparso con la camicia bianca sporca di sangue, eredità di qualche scena precedente inserita nella sceneggiatura.

Le riprese, notturne, non mancheranno di spettacolarità. Per girare Mission: Impossible 8, la produzione ha richiesto la chiusura temporanea di alcune delle aree più iconiche del centro città, dalla piazza del Parlamento al ponte menzionato. Come certamente sapranno gli affezionati della saga, le missioni di Ethan Hunt lo vedono protagonista in ogni angolo del mondo.

Il film al cinema nel 2025

Lo scenario internazionale di questa nuova parte della storia si articola tra Regno Unito, Malta, Italia, Sud Africa e più su della Norvegia, per sequenze artiche grandiose.

Negli States l'uscita di fine giugno 2025 coinciderà col Memorial Day che nel 2022 ha dato un'ottima spinta al film di Cruise di quell'anno, il successo Top Gun: Maverick. Ovviamente la richiesta delle sale per lo stesso weekend non è casuale.

