Marvel, in arrivo nel 2028 un nuovo film ancora senza titolo

Come recentemente rilanciato dal magazine Variety , Disney ha annunciato l’uscita di un altro film Marvel per il 2028. Nessuna informazione per quanto riguarda il titolo e il cast. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 15 dicembre. Massimo riserbo anche sul nome del regista e sulla data di inizio delle riprese.

Oltre al film in questione, previste uscite Marvel nei mesi di febbraio , maggio e novembre . Il 2028 sarà quindi il primo anno con quattro pellicole Marvel dopo il 2021 quando vennero distribuiti Black Widow, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Eternals e Spider-Man: No Way Home con protagonisti Tom Holland ( FOTO ) e Zendaya.

marvel, le parole di bob iger

Sempe come rilanciato da Variety, poche settimane fa Bob Iger, CEO Disney, si è pronunciato in merito al cospicuo numero di pellicole Marvel rilasciate negli ultimi anni: “Sappiamo tutti che nel nostro zelo di inondare la nostra piattaforma di streaming con più contenuti, ci siamo rivolti a tutti i nostri motori creativi, inclusa la Marvel, e abbiamo fatto in modo che producessero molto di più”. Bob Iger ha continuato: “Abbiamo anche imparato nel tempo che la quantità non genera necessariamente la qualità”.

Infine, Bob Iger ha concluso: “Consolidando un po' e facendo in modo che la Marvel si concentri molto di più sulle sue pellicole, crediamo che ciò si tradurrà in una migliore qualità”. A questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.