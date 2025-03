Spider-Man: Far From Home, il cast del film stasera in tv

4/6 ©Webphoto

Samuel L. Jackson è Nick Fury, ex direttore dello S.H.I.E.L.D., ora coinvolto in una situazione in cui non ha il livello di controllo a cui è abituato. Il regista ha descritto Fury come "il nuovo patrigno cattivo di Parker", contrapponendo il suo ruolo a quello del mentore Tony Stark in Homecoming. "Fury vede Peter Parker come una risorsa di cui ha bisogno, ma il ragazzo è troppo preoccupato per i problemi che ha al liceo", ha dichiarato Watts

