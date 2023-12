2/11 ©Webphoto

"PULP FICTION" (1994) - Nel film cult di Tarantino, troviamo un insieme di protagonisti che danno vita a un dramma criminale comico quanto brutale, in una struttura che vede quattro storie di violenza che s'intersecano avanti e indietro nel tempo. Qui Samuel L. Jackson è Jules Winnfield ed è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista

Pulp Fiction, le curiosità sul film