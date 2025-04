Thunderbolts*, emarginati alla riscossa. La recensione del film Marvel

“Se questo mondo è tutto per i vincitori, che cosa resta ai perdenti? Qualcuno deve pur tenere fermi i cavalli". Così sentenziava L’ultimo buscadero Steve McQueen nel capolavoro firmato da Sam Peckinpah. Ma Thunderbolts* non è ambientato nell’Arizona degli anni Settanta, tra attempati cowboy e sguaiati rodei. Nel trentaseiesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU) e l'ultimo della cosiddetta "Fase Cinque", solo chi cade può risorgere. Perché, come accade in ogni cinecomic che si rispetti, la speranza è l’ultima a morire. E alla più disperata si può sempre chiedere l’aiuto da casa, ovvero al multiverso. Un espediente, che parimenti al friggere nell’arte culinaria, rende tutto più o meno commestibile. Tuttavia, alla pellicola diretta da Jake Schreier non interessa vincere facile. Un’opera che riduce al minimo sindacale l’uso della Computer-generated imagery. Più che gli effetti, sono gli affetti speciali ad abbacinare lo spettatore. Insomma, Marvel opta per un apprezzabile realismo, per quanto possano risultare verosimili le vicende di supereroi e supereroine sovente immuni a qualsivoglia di schiaffazzi e botte da orbi. D’altronde è questo il bello di un genere che grazie a titoli come Daredevil: Rinascita, forse ha trovato la maniera giusta di rialzarsi e tornare a combattere.

Thunderbolts*, l'emarginazione al potere

Thunderbolts* si apre e si chiude sul primo piano di Florence Pugh. E già questo rappresenta un valore aggiunto, perché la talentuosissima attrice ci offre una performance eccellente. Dopo il film Black Widow e la miniserie Hawkeye, Yelena Belova è nel pieno della maturità o meglio del declino. Tant’è che le sue prime parole sono: “C’è qualcosa che non va in me”. Nemmeno più il lutto si addice alla Vedova Nera. L'ex spia addestrata nella mortifera "Stanza Rossa" come la sorella adottiva Natasha Romanoff è ormai una mercenaria dal grilletto facile, nauseata dalla routine e in fissa con la vodka. La sua stella risulta affievolita persino per gli standard dell’Europa dell’Est, come commenta il suo padre adottivo Alexei Shostakov. Ma sono tempi schiodati pure per Red Guardian. La controparte russa di Captain America sbarca il lunario in qualità di autista di limousine con lo scopo di proteggere dalla noia di certi eventi mondani. A completare questo team di disadatti c’è anche John Walker, ossia U.S. Agent, ormai declassato dal ruolo di Captain America dopo aver ucciso un componente dei Flag-Smashers, nella serie tv The Falcon and The Winter Soldier. Siccome i disgraziati al pari delle disgrazie, non vengono mai soli, la squadra vede la presenza di Ava Starr ossia Ghost ( Hannah John-Kamen), criminale con la capacità di passare attraverso gli oggetti, vista in Antman and The Wasp, e la letale Antonia Dreykov, nota come Taskmaster (OlgaKurylenko). Last but not least, ritroviamo pure Il soldato d’inverno interpretato dall’ottimo Sebastian Stan. James "Bucky" Barnes non pare tagliato per la carriera politica. Lo smoking gli va stretto. La diplomazia anche.