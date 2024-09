Thunderbolts*, il trailer del nuovo film Marvel Florence Pugh

Cinema

Anche quest'anno la convention-evento di Las Vegas, che si è svolta tra l'8 e l'11 aprile, ha catturato l'attenzione degli appassionati di cinema e degli addetti ai lavori che, come da tradizione, sono stati ripagati con notizie sulle produzioni dei maggiori studi, frammenti di film e trailer inediti. Non sono mancate le star accanto ai dirigenti delle compagnie. Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Joseph Quinn e Dwayne Johnson i più amati dal pubblico. Ecco cosa c'è da sapere A cura di Vittoria Romagnuolo

Warner Bros. Discovery ha aperto il CinemaCon 2024 con uno spazio dedicato a Furiosa: A Mad Max Saga, pellicola di punta della stagione, che in Italia arriverà il 23 maggio e che sarà proiettato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Per il film sono saliti sul palco il regista George Miller e i due interpreti principali: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth