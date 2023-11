Le nuove uscite Marvel dopo lo sciopero, da Deadpool 3 a Blade

Deadpool 3, l'unica uscita del 2024

Sono ore movimentate a Hollywood dove la grande macchina delle produzioni cinematografiche e televisive si sta rimettendo in moto facendo la conta dei danni causati dagli scioperi dell'estate.

Giovedì 9 novembre, nella tarda serata, Disney ha comunicato la revisione del piano delle uscite delle prossime pellicole Marvel Studios posticipando l'uscita anche dei pochi titoli la cui lavorazione era a buon punto.

Il terzo capitolo di Deadpool, con Ryan Reynolds e Hugh Jackman che torna a calarsi nei panni di Wolverine per la decima volta nella sua carriera, arriverà al cinema il 26 giugno 2024 lasciando scoperto lo slot di inizio maggio in cui, tradizionalmente, i Marvel Studios rilasciavano un titolo forte in grado di dare un buon calcio d'inizio alla stagione - nel 2023 era uscito Guardiani della Galassia 3, nel 2022 Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Se è lecito non aspettarsi altri titoli in uscita per l'estate, stupisce la decisione di rinviare l'uscita di Captain America: Brave New World a febbraio 2025, un ritardo poco comprensibile visto che del film con Anthony Mackie erano state già effettuate tutte le riprese principali prima dell'inizio dello sciopero.

Niente film Marvel neppure a Natale 2024 perché Thunderbolts, l'atteso titolo che riunisce villain ed antieroi del franchise, non uscirà più il 20 dicembre passando direttamente all'estate successiva, più precisamente, al 25 luglio 2025. Un mese prima, il 7 novembre 2025, sarà il turno di Blade col premio Oscar Mahershala Ali, anche questo pronto nove mesi dopo la data fissata in precedenza.

Nulla è stato aggiunto a proposito di Daredavil: Born Again, serie che ha già cambiato registi e che probabilmente, al momento, è al vaglio di una più profonda revisione creativa.