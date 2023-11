I Marvel Studios lanciano l'etichetta Marvel Spotlight

Secondo Brad Winderbaum, capo della divisione streaming degli Studios, sotto la nuova etichetta si riuniranno storie più ristrette, legate a singoli personaggi, pensate per un pubblico più adulto e la cui visione non presuppone la conoscenza del più ampio Universo Marvel. La serie Echo, a gennaio sul piccolo schermo, rientra in questa classificazione solo in parte





Novità in vista per gli appassionati delle storie del MCU, il Marvel Cinematic Universe, che interesseranno anche tutti gli spettatori che non conoscono a menadito tutti i collegamenti che fanno delle avventure dei personaggi tratti dai fumetti Marvel una grande storia che si articola tra film e serie tv.

Da questa stagione in avanti, i Marvel Studios realizzeranno prodotti che si raggrupperanno sotto una nuova etichetta, Marvel Spotlight, che terrà insieme film e serie televisive con una minore continuità con le storie pregresse, ovvero, quelle del più ampio MCU.

Per l'etichetta c'è già un nuovo logo e una nuova traccia sonora che è firmata dal premio Oscar Michael Giacchino, già compositore di alcune delle più recenti e celebri musiche dei titoli Marvel.



Marvel Spotlight: storie indipendenti e più piccole

La proiezione anticipata dei primi due episodi di Echo, la nuova serie targata Marvel Studios che arriverà in streaming a partire dal prossimo 10 gennaio, è stata l'occasione per Brad Winderbaum, capo della divisione streaming degli Studios, di introdurre Marvel Spotlight, un'etichetta che darà modo agli studi di realizzare prodotti di carattere indipendente che, tuttavia, possono catturare l'attenzione di un pubblico più ampio e più adulto.

Non occorrerà aver visto tutte le produzioni Marvel Studios vecchie o nuove per godere dell'esperienza di una storia targata Marvel Spotlight. Anche i neofiti del genere potranno accostarsi al prodotto, film o serie, senza perdersi nella trama e tra i rimandi a personaggi e fatti accaduti in un altro titolo.

Le avventure dell'etichetta Marvel Spotlight, una denominazione che proviene direttamente dal mondo dei fumetti degli anni Settanta e Ottanta della Casa delle Idee, più specificamente serie dedicate a personaggi minori, sarebbero, di fatto, un'incursione autorizzata in una storia più piccola, più concreta, che esula dall'universo narrativo complessivo.

In questa sottocategoria potrebbe rientrare, quindi, il reboot di Ghost Rider ma anche Daredevil: Born Again, due titoli il cui destino è ancora in bilico a prescindere dalla sospensione dei lavori a causa degli scioperi di Hollywood. Echo, invece, rientra in parte in questa nuova categorizzazione.



approfondimento Serie TV Marvel, come vederle in ordine cronologico

Echo, spin-off di Occhio di Falco e una storia a sé Echo, la serie televisiva con protagonista Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez/Echo, di cui da poco è stato rilasciato il trailer ufficiale, non racconta una storia completamente indipendente da quelle precedenti. Gli spettatori di Hawkeye (in Italia, Occhio di Falco), infatti, ricorderanno il debutto del personaggio negli ultimi episodi dello show con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld andato in onda nel 2021.

Nella presentazione, avvenuta contestualmente alla visione dei primi episodi del nuovo show, Winderbaum ha specificato che anche la storia di Maya Lopez, l'eroina sorda nativa americana che combatterà contro l'impero criminale di Fisk (interpretato da Vincent D'Onofrio), in ogni caso, è adatta anche ad un pubblico che non ha mai visto nulla dei Marvel Studios. L'unica caratteristica che il pubblico dovrà possedere è legata all'età: Echo è una serie destinata a un pubblico adulto.

Per sottolineare il passaggio, che suona un po' come una rivoluzione in casa Marvel, la cui forza è sempre stata anche nella continuità della macro-storia, Echo sarà distribuita integralmente nella data del debutto. Il 10 gennaio il pubblico di Disney + potrà vedere in streaming tutti e cinque gli episodi dello show, che - ricordiamo - sarà disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

leggi anche Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza e il possibile nuovo spinoff

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Studios (@marvelstudios) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie