Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza e il possibile nuovo spinoff

I progetti Marvel non si fermano mai. La mente di Kevin Feige è in continuo fermento e le idee si accavallano. Così, a pochi giorni dall'annuncio delle date in cui saranno rilasciate la seconda stagione di Loki e la prima di Echo, spunta un nuovo indizio su un ipotetico progetto futuro dei Marvel Studios.

Il post di Aubrey Plaza A fornire il possibile leak sarebbe nientemeno che Aubrey Plaza, attrice fresca di set per Agatha: Coven of Chaos, la serie spinoff di WandaVision. Plaza ha pubblicato sui social una sedia da regista in cui è possibile leggere chiaramente la scritta “Marvel Studios: The Darkhold Diaries”. leggi anche Cosa sappiamo su Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision

COSA È IL DARKHOLD Il riferimento è fin troppo chiaro per i conoscitori del MCU. Il Darkhold è infatti il libro dei dannati che Wanda Maximoff/Scarlett Witch, interpretata da Mary Elizabeth Olsen, tiene in mano al termine dei WandaVision e che torna protagonista in Doctor Stange nel Multiverso della Follia. leggi anche Marvel, annunciate le date di uscita di Loki 2 e Echo

PROMOZIONE O C'È DI PIÙ? Cosa ci fa quel titolo su una sedia da regista? L’ipotesi più plausibile è che si tratti di una qualche forma di promozione speciale ideata dalla Marvel, ma per alcuni fan ci sarebbe addirittura aria di ulteriore spinoff, un altro prodotto che amplierebbe ulteriormente quello che ormai potremmo chiamare Wandaverse. vedi anche Guardiani della Galassia Vol. 2, il cast del film con Zoe Saldana

CAST, AUTORI E REGIA La prima stagione di Agatha: Coven of Chaos avrà nove episodi. Jac Schaeffer è produttore, sceneggiatore capo e regista di alcuni episodi. Nel team di regia figurano anche Gandja Monteiro (Mercoledì) e Rachel Goldberg). Nel cast, oltre alla protagonista Kathryn Hahn, già vista in Wandavision nei panni di Agatha Harkness, Aubrey Plaza e Joe Locke. vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv

