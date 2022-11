Cosa sappiamo su Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision

Le riprese dello show, una dark comedy, dovrebbero partire ad inizio dicembre per consentire la messa in onda del prodotto tra la fine del 2023 e l'inizio del 2014. Nel cast, per ora, Kathryn Hahn, Aubrey Plaza e Joe Locke

La popolarità di WandaVision , largamente apprezzato da parte della critica e del pubblico, potrebbe fruttare allo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany ben due spin-off : Vision Quest, incentrato su Visione, progetto ad oggi né confermato né smentito dai vertici di Marvel Studios, e Agatha: Coven of Chaos , i cui dettagli, invece, si vanno definendo sempre più in vista dell'inizio delle riprese fissato per i primi di dicembre. Ecco quanto è noto ad oggi della futura serie la cui trama è ancora oggetto di ipotesi da parte dei fan ma che certamente vedrà il ritorno sullo schermo di Kathryn Hahn , in WandaVision Agnes/Agatha Harkness.

Partito col titolo provvisorio Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos riproporrà il personaggio di Agnes, la vicina impicciona di Wanda nello show del 2021 che si scopre essere Agatha Harkness , una antica e potente strega che sul finire del Seicento ha praticato la magia nera a Salem tradendo la sua congrega. Il personaggio, che sul finale di WandaVision restava imprigionato a Westview a causa di Wanda Maximoff (nei panni di Scarlett Witch), aveva lasciato intendere che nel futuro l'eroina interpretata da Elizabeth Olsen avrebbe potuto avere bisogno di lei. Agatha: Coven of Chaos potrebbe avere, dunque, dei legami con quanto narrato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove il Darkhold, il Libro dei Dannati di Agatha, viene distrutto.

Nel cast anche Aubrey Plaza (The White Lotus)

Oltre alla Hahn, in Agatha: Coven of Chaos dovrebbero esserci Joe Locke, attore diciannovenne britannico noto per aver recitato nella serie Heartstopper, ed Emma Caufield (Dottie in WandaVision). Ultima aggiunta al cast, secondo Variety, Aubrey Plaza, recentemente in The White Lotus: anche per lei potrebbe esserci un ruolo “magico”. L'attrice trentottenne si riunisce quindi per un nuovo progetto alla Hahn, già compagna di set della sitcom Parks and Recreation.