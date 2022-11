Le migliori serie TV da vedere a novembre 2022. FOTO

1/16 @Pallogram

The White Lotus 2 (Sky): dal 7 novembre. Trama: la nuova stagione è ambientata in Sicilia e ci porterà a trascorrere una settimana nella vita di altri vacanzieri di White Lotus. Troveremo una coppia di coniugi in vacanza con amici, un uomo in viaggio insieme al padre e al figlio adolescente e un turista inglese in vacanza con gli amici e suo nipote

