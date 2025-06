9/30 Foto di Clara Orozco

Un live suddiviso in tre atti, The Practice - State of Being e The Pinnacle, in cui FKA Twigs ha regalato una sorpresa ai presenti: ha fatto un omaggio a Madonna cantando Vogue. Non è la prima volta per l'artista britannica che da sempre vede Lady Ciccone un esempio a cui ispirarsi. Questi alcuni dei brani portati in scena al Primavera Sound: Perfectly (ancora non pubblicato), honda, Oh my love, papi bones, Numbers, Water Me, Two Weeks